Фронтовая Горловка: некоторые предприятия изменили режим работы

Об этом говорится в распоряжении главы администрации от 28 сентября 2017 г. № 813-р «Об установлении режима работы предприятиям торговли, ресторанного хозяйства и бытового обслуживания населения на территории города Горловка».

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения могут увеличить режим работы с 6 до 22 час. Предприятия, осуществляющие торговлю горюче-смазочными материалами (АЗС), включая расположенные на их территории магазины и предприятия общественного питания, — с 5 до 23 час.

В то же время подчеркивается, что в соответствии с вышеуказанным распоряжением запрещена торговля алкогольной продукцией (алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом) предприятиям торговли с 20 до 8 час. а предприятиям общественного питания — с 22 до 8 час.