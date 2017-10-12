Фронтовая Горловка: Калининский район «отработали»

В Калининском районе прошла оперативно-профилактическая отработка силовыми структурами «ДНР».

«Для проведения комплекса мероприятий было задействовано более 70 сотрудников различных подразделений полиции, сотрудники ОМОН «Беркут» и СОБР, сотрудники военной комендатуры, экипажи ГАИ», — говорится в сообщении.

Проверено около 50 адресов на предмет самогоноварения и изъято 70 литров самогона, около 500 литров бражной закваски, 10 аппаратов для кустарного изготовления алкоголя. Проверено 9 пунктов приема металлолома, изъято более 100 кг металла. Выявлено 5 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии. За нарушение режима комендантского часа 6 человек доставлены в райотдел.

Во всех случаях нарушений составлялись административные протоколы.