Фронтовая Горловка: в течение дня горожане слышали бои

Пользователи соцсетей продолжают сообщать о боевых действиях в окрестностях Горловки.

Так, утром 10-го октября, горловчане слышали отголоски серьезных боев в стороне Зайцево, где кроме стрелкового, по их словам, применялись гранатометы и бронетехника. Днем в этой же стороне раздавались многочисленные «бахи». Кроме того, на протяжении дня очевидцы сообщали о и боях на юго-западном направлении.

Вечером боевые действия продолжались на севере/северо-западе.

Во вторник стреляли в районе авдеевской промзоны, на участке от Трудовских до Марьинки, упоминаются в сводках луганское и мариупольское направления.