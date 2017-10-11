Каждый третий украинец страдает психическими расстройствами

Украина стала лидером в Европе по количеству психических расстройств, 3% населения страны имеют проблемы с психологическим здоровьем.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно статистике в Украине 1,2 млн человек страдает психическими расстройствами, и этот показатель с каждым годом растет. Почти 2 млн украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями.

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