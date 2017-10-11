В Одессе задержаны грабители из Горловки, которых раньше отпустил суд

9 октября после совершения разбойного нападения полицейские задержали в Одессе деливших награбленное девятерых мужчин, оказавшихся членами банды, которых задерживали за аналогичные преступления еще в сентябре 2016 года. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

По его словам, в сентябре 2016 года оперативники Ровенской области задержали злоумышленников из Горловки, которые совершали дерзкие преступления на трассах Украины.

«Спящие люди в своих авто на заправках испуганно просыпались от разбитого битой окна. Преступники пробивали колеса, выхватывали сумки с деньгами и убегали. Пострадавших было много», – рассказал он.

Князев отметил ,что членов группировки задержали, установив, что банда имеет российские корни, а задержанные принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе на стороне «ДНР».

«Ловкие адвокаты, деньги – и суд принимает решение об изменении меры пресечения и отпускает задержанных на свободу. Оглашение приговора затягивается якобы из-за того, что кто-то из пострадавших не появляется на судебных заседаниях (рассматривает дело Дубенский суд Ровенской области, а пострадавшие – со всей страны)», – рассказал глава Нацполиции.

Он добавил, что с сентября 2017 года полиция начала регистрировать новые факты разбойных нападений на трассах, объектами которых стали автобусы с пассажирами, ехавшими на вещевой рынок Одессы.

«В масках и под угрозой оружия у предпринимателей забирали все. Вчера херсонские опера в результате слаженных оперативно-розыскных мероприятий через три часа после очередного разбоя в Одессе по месту жительства задержали девятерых мужчин… Фамилии разбойников те же, что и осенью 2016 года в Ровно», – подытожил Князев.

Гордон