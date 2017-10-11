ОБСЕ: «ЛНР» передала деньги Украине за водоснабжение

Члены патруля Миссии содействовали проведению и осуществляли мониторинг передачи денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Об этом говорится в отчете миссии.

«На мосту к югу от Счастья члены патруля Миссии содействовали проведению и осуществляли мониторинг передачи денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению», — поясняется в отчете.

Напомним, процесс оплаты водоснабжения неоднократно обсуждался на переговорах в Минске. 22 июня спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик сообщил, что был совершен второй платеж за воду для подконтрольной «ЛНР» территории. 10 сентября состоялась третья передача средств по задолженности по водоснабжению неподконтрольных территорий Луганской области.

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