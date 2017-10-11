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Компенсации Украине за Крым не будет – Госдума

Среда, 11 октября, 2017

В России не поддержали идею президента Чехии о компенсации Украине за Крым.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что позицию президента Чехии Милоша Земана по принадлежности Крыма можно приветствовать, но ставить вопрос о компенсации Украине неправильно.

«Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает критики», – цитирует Слуцкого Интерфакс.

По словам политика, «Россия ничего никому платить не будет».

«Крым – это не предмет торга или сделки. Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, а не путем купли-продажи», – заявил Слуцкий.

Ранее президент Чехии Милош Земан во время выступления в ПАСЕпредложил решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине.

Корреспондент.net



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