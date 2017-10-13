Премьер-лига, 12-й тур: кто играет, где смотреть?

Пятница, 13 октября, 2017
Сегодня, 13-го октября, начинается второй круг чемпионата Украины по футболу.
Отчетный тур возьмет свое начало в Харькове, где встретятся первая и третья команды Премьер-лиги. Еще два матча состоятся в субботу, а в воскресенье будут сыграны три поединка.
13 октября, пятница
19.00, «Шахтер» – «Ворскла», Футбол 1
14 октября, суббота
17.00, «Сталь» — «Заря», Футбол 2
17.00, «Верес» — «Мариуполь», 24
15 октября, воскресенье
14.00, «Звезда» – «Карпаты», Футбол 1
17.00, «Олимпик» — «Александрия», Футбол 1
19.30, «Черноморец» — «Динамо», 2+2