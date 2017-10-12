Дело на миллиарды: стокгольмский арбитраж вновь взялся за спор «Нефтегаза» и «Газпрома»

На этой неделе в Стокгольмском арбитраже начались слушания по тяжбе между Нафтогазом и Газпромом.

- Поскольку Нафтогаз и Газпром не смогли прийти к согласию по имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным судом в июне этого года, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения, – написал на своей странице в Facebook главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, установлен предельный срок принятия решений арбитражем– конец ноября этого года.

- По контракту на транзит газа мы, в частности, требуем привести контракт в соответствие с европейским и украинским энергетическим законодательством, пересмотреть тариф в соответствии с европейскими условиями тарифообразования, а также выплатить нам компенсацию за недополученные доходы от транзита, – сообщил Юрий Витренко.

По его словам, что речь идет о компенсации от нескольких миллиардов долларов до суммы, значительно превосходящей 10 млрд. долларов. Мы попросили прокомментировать эксперта, почему так сильно отличаются минимальные и максимальные цифры, которые может выиграть Украина.

- «Нафтогаз» хочет изменить тарифообразование по транзиту, исходя из того, что Украина вступила в европейское энергосообщество, — говорит соучредитель фонда энергостратегий Дмитрий Марунич. – Действительно, тариф «вход-выход» несколько выше, чем «почтовый» тариф на транзит, который предусмотрен газовым контрактом 2009 года. Но здесь есть такой момент, что «Нафтогаз» хочет изменить тариф «задним числом». Поэтому я скептически отношусь к перспективам того, что Стокгольмский арбитраж примет решение полностью в пользу «Нафтогаза». Хотя, поживем – увидим.

При этом, по словам эксперта, Украине уже нужно думать о перспективе транзита российского газа через украинскую территорию.

- В 2019 году заканчивается действующий газовый контракт с Россией, — резюмирует эксперт. – Если Украина выиграет в Стокгольме, это может иметь и обратный эффект. Россия просто построит свои обходные газопроводы и направит большую часть транзита в обход Украины. Мне кажется, что логичнее было бы договориться о транзите после 2019 года, чтобы не терять возможные прибыли в будущем.

КП в Украине