На шахте в Шахтерске произошел взрыв, три человека погибли

В результате взрыва газо-воздушной смеси произошел в районе ранее закрытой шахты № 16 погибли три человека.

«11-го октября в Шахтерске на территории ООО «Шахтерская промышленная группа» в горной выработке, в районе ранее ликвидированной шахты № 16, произошел взрыв газо-воздушной смеси. В шахте на момент взрыва находилось 5 человек», — говорится в сообщении.

Согласно информации, спасательные работы начались в 18:40, двоим пострадавшим оказана помощь. Через двадцать минут в забое разрезной печи были обнаружены тела трех погибших горняков.