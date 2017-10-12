В «ДНР» заявили, что Интернет им отключила Украина

«Украинская сторона отключила каналы передачи данных, в связи с чем на территории ДНР возникли перебои с доступом в интернет», — говорится в сообщении.

Определенные трудности в предоставлении услуг подключения к сети интернет у некоторых операторов телекоммуникаций «ДНР» возникли «в связи с отключением украинской стороной в одностороннем порядке каналов передачи данных». Из-за этого начались работы по переключению на новые каналы телекоммуникаций для обеспечения стабильного доступа к глобальной сети. Ожидается, что работы будут завершены до конца недели.

Напомним, по словам жителей Горловки, проблемы с доступом в Интернет начались в понедельник, 9-го октября.