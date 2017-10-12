Задержанная в Одессе банда действовала в пяти областях Украины

Задержанным в Одессе подозреваемым в ограблении микроавтобуса в Херсонской области, инкриминируют совершение подобных действий и в других областях, по крайней мере в пяти.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, передает пресс-служба ведомства.

«Можно говорить, что целью их деятельности был не только какой-то банально корыстный мотив, но и дестабилизация ситуации на автодорогах страны в целом. Можно с уверенностью говорить о том, что в этом и прошлом годах они действовали на территории Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей», — отметил Прудченко.

По его словам, злоумышленники действовали по схеме, когда транспорт с потенциальными жертвами останавливают при помощи самодельных шипов. После остановки микроавтобуса нападавшие под угрозой оружия отбирали у предпринимателей деньги, ценные вещи и исчезали.

Полицейские дождались, пока злоумышленники соберутся в одном месте, после чего мгновенно их задержали. Разбойники даже не успели применить огнестрельное оружие, которое у них было, и оказать какое-либо сопротивление.

Семерых из них — выходцев из одной из стран Кавказского региона — задержали в момент дележа имущества и денег, отнятых у предпринимателей.

Еще двоих членов группы, которые руководили нападением, задержали по другим адресам. Один из них собирался покинуть Украину, для этого у него уже были приобретены билеты.

Прудченко сообщил, что ранее злоумышленники уже попадали в поле зрения полиции. В прошлом году их задерживала полиция за совершение подобных преступлений. В частности, грабители нападали на людей, которые ночевали в автомобилях во время путешествий. Нападавшие разбивали окна автомобиля, забирали имущество и деньги своих жертв, после чего исчезали. Осенью прошлого года полиция задержала пятерых членов группы, однако позже они оказались на свободе.

Он также сообщил, что семеро из девяти членов группы были ранее судимы за совершение корыстных преступлений, еще один — за убийство. Группа создана в Горловке, но с началом боевых действий на востоке Украины злоумышленники стали действовать в других регионах Украины.

Правоохранители задержали банду 9 октября.

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