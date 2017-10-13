Фронтовая Горловка: стреляли и днем, и вечером

В четверг, 12-го октября, горожане слышали отголоски боевых действий на протяжении всего дня.

В первой половине дня жители нашего города сообщали о работе артиллерии, но в соцсетях их успокаивали «тренировками на полигоне». Уже после обеда достаточно мощно загрохотал север, а после наступления темноты север/северо-запад «шумел» на протяжении нескольких часов. Кроме того, отдаленно «бахало» на юго-западе.

В течение дня боевые действия фиксировались в направлении Светлодарской дуги, на участке от аэропорта и практически до Ясиноватой, под Докучаевском.