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Недобросовестных работодателей ждут «драконовские» штрафы — Гройсман

Пятница, 13 октября, 2017

К недобросовестным работодателям будут применяться серьезные штрафы. Об этом заявил в четверг, 12 октября, премьер-министр Владимир Гройсман в интервью 5 каналу.

«Я считаю, что мы должны как работники требовать от наших работодателей оформлять всех людей на работу официально. В этом вопросе надо поставить точку», — считает Гройсман.

По его словам, прошло время, когда наемного работника воспринимали как раба без прав и без документов. В связи с этим премьер обещает драконовские штрафы за неофициальное трудоустройство.

«Пока что мы их даже не внедряли, потому что это десятки и сотни тысяч гривен, если найдем неоформленного работника. Мы боремся за будущее человека, который сегодня работает. Он работает, получает зарплату, за него должны быть заплачены взносы в Пенсионный фонд, и он должен спокойно смотреть в будущее», – отметил Гройсман.

Глава правительства заметил, что работодатели скрывающие занятость человека, делают его бедным в будущем.

«Мы это должны менять. В том числе есть полномочия местных органов власти, которые сейчас получили по закону полномочия, чтобы следить за этим и принимать соответствующие меры по детенизации», — отметил Гройсман.

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