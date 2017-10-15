В зоне АТО с начала года пострадали 400 мирных жителей — ОБСЕ

С начала 2017 года на Донбассе в результате боевых действий пострадали 400 мирных жителей, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг.

«К сожалению, продолжение боевых действий все еще приводит к гражданским жертвам. В период с 1 января 2017 года и до 12 октября подтверждено 400 жертв среди гражданского населения», — сказал он на брифинге в Донецке, передает УНИАН.

Представитель СММ ОБСЕ не уточнил, сколько из этого количества человек погибли, а сколько получили ранения. По его словам, это на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Хуг сообщил, что между количеством нарушений режима прекращения огня и количеством жертв среди мирного населения существует явное соотношение. В частности, в определенные дни наблюдатели миссии регистрировали почти до тысячи нарушений режима тишины.

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