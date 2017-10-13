Семь новшеств пенсионной реформы, о которых не говорили раньше

На сайте парламента наконец-то опубликован текст пенсионной реформы. В связи с тем, что в законопроект было внесено много изменений, мы решили написать о тех моментах, о которых не говорилось ранее.

Основные положения

Мы уже несколько раз писали основные положения пенсионной реформы, но напомним их еще раз. Самое важное касается стажа, который для этого необходим. Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет со следующего года нужно будет стаж в 25 лет. Ежегодно он будет расти на год и к 2028 году составит 35 лет.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, понадобится 15 лет в следующем году и 25 лет – в 2028 году. Для того, чтобы претендовать на пенсию с 65 лет, тоже нужно будет отработать минимум 15 лет.

Кстати, если человек дожил до 65 лет и при этом отработал 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, то его минимальная пенсия будет оставлять 40% от минимальной зарплаты, но не менее прожиточного минимума для пенсионеров.

Если человек достиг 65 летнего возраста, но не наработал такой стаж, то размер пенсии устанавливается пропорционально стажу человека относительно прожиточного минимума. То есть, если мужчина отработал 30 лет вместо 35, то он получит 30/35=85,6% прожиточного минимума. Для женщин, которые отработали 25 лет вместо 30, пенсия будет составлять 25/30=83,3% прожиточного минимума.

Социальную помощь будут платить с 65 лет

Плохая новость ждет тех, кто по тем или иным причинам не может претендовать на пенсию по возрасту. Раньше для таких людей была предусмотрена государственная социальная помощь, которая составляет 30% от минимальной пенсии и начинали платить эти выплаты с 63 лет. Деньги, конечно, небольшие – при минималке на уровне 1452 грн., это 435 грн. – но кому-то они помогали выживать.

Теперь же возраст получения этого вида государственной помощи решили повысить. График повышения возраста назначения соцпомощи выглядит следующим образом:

63 года 6 месяцев — для родившихся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959;

64 года — для родившихся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959;

64 года 6 месяцев — для родившихся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960;

65 лет – для родившихся с 1 апреля 1960 по 31 декабря 1960 года.

То есть, полностью это новшество вступит в силу с 2025 года.

Новая формула

Хорошие новости ждут пенсионеров, которые вышли на пенсию давно. Им должны будут пересчитать пенсию с учетом повышенной средней зарплаты за последние три года. Она сейчас составляет 3764,40 грн.

Размер пенсии будут рассчитывать по старой формуле:

Размер пенсии =(средняя зарплата за три года)*(индивидуальный коэффициент зарплаты)*(индекс трудового стажа)

При этом, для тех, кто выходит на пенсию с 1 октября по 31 декабря этого года, при назначении пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, исчисленная как средний показатель по 2014, 2015 и 2016 годам с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1,35%.

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 г. при назначении пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, исчисленная как средний показатель за 2016 и 2017 годы с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%. Правда, если пенсия, назначенная по методу 2018 года, окажется меньше пенсии по методу 2017 года, тогда можно будет назначить пенсию по-старому.

В 2019-2020 годах показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, который применяется для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущие годы. И только с 2021 года этот показатель будет увеличиваться автоматически.

Накопительная система заработает с 2019 года

Второй уровень страховой системы заработает чуть позже. Перечисление страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования вводится с 1 января 2019 года.

- Участниками накопительной системы пенсионного страхования являются лица, которые по состоянию на 1 января 2019 подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию,- говорится в законе. — Застрахованные лица, которым на 1 января 2019 осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста имеют право принять решение не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования.

При этом лица, достигшие пенсионного возраста, не могут быть плательщиками страховых взносов в Накопительный фонд.

Но вот, каковы будут размеры этих отчислений, пока не ясно. Это должны будут определить отдельным законом. Сейчас в парламенте на рассмотрении находится законопроект, который предлагает ввести ставку 2% в 2019 году и увеличивать ее на 1 % в год до тех пор, пока она не достигнет 7%.

Стаж можно докупить с коэффициентом 2

Пенсионная реформа предусматривает возможность докупить любое количество лет стажа, которых вам будет не хватать для назначения пенсии. В законопроекте хотели ограничить этот срок двумя годами, но в итоговой версии решили, что можно покупать хоть весь пенсионный стаж.

Правда, стаж этот будет рассчитываться по формуле:

Стоимость = Коэффициент (2)* минимальную зарплату*12 месяцев*22%

В этой формуле переменным является только один множитель – сумма минимальной зарплаты. Так, в этом году она составляет 3200 грн., а со следующего года ее планируют поднять до 3723 грн. Несложно посчитать, что в этом году докупить год стажа будет стоить:

2*3200*12*22%=16 896 грн.

А в следующем году: 2*3723*12*22% = 19 657 грн.

С ростом минималки, эта сумма будет расти. Правда, по нашим подсчетам докупать страховой стаж практически не будет иметь никакого смысла.

Богатым придется платить больше

Изменятся также максимальные суммы, с которых работники платят ЕСВ. Коснется это, в первую очередь, людей с высокими белыми зарплатами. До пенсионной реформы максимальная величина базы начисления единого взноса была установлена на уровне 25 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2017 году максимальные размеры зарплаты (дохода), с которой уплачивают единый взнос выглядели так:

январь-апрель — 40000 грн.;

май-сентябрь — 42100 грн.;

Теперь макисмальную сумму привязали к минимальной зарплате, а точнее, к 15-ти ее размерам. Таким образом, до конца этого года ЕСВ будет платиться с суммы до 48 тысяч гривен, а с нового года – до 56 460 грн.

Максимальные пенсии вырастут с 2018 года

Еще одна новость касается максимального размера пенсий. Ограничение в 10700 грн. будет действовать до 31 декабря 2017 года. После этого, с 1 января 2018 года максимальная пенсия будет ограничена 10 размерами минимальной.

На сегодня минималка составляет 1452 грн, какой она будет в 2018 году, мы еще не знаем. Скорее всего, не намного выше. Возможно, ее пересчитают не с 1 января. Поэтому пока можно сказать одно — максимальная пенсия вырастет с нового года с 10700 грн. как минимум до 14520 грн.

КП в Украине