Вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении в Украине

С 13 октября в Украине вступил в силу закон 2054-VIII о языковых квотах на телевидении, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00.

Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 60% эфира на украинском языке.

Телекомпании, которые в соответствии с лицензией вещают на языках коренных народов Украины, независимо от категории вещания обеспечивают суммарный недельный объем телевещания на государственном языке и языке коренных народов в объеме не менее 75%, при этом не менее 30% – на государственном.

Телекомпании осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач, кроме детских и анимационных, созданных до 1 августа 1991 года.

При этом для фильмов и передач, трансляция которых допускается не на украинском, обязательно субтитрование на государственном языке.

Допускается использование других языков без дублирования и озвучивания в репортажах с места событий (кроме реплик репортеров), комментариях гостей передач, музыкальных клипах, содержащих текстовое сопровождение, в произведениях на языках коренных народов Украины.

За невыполнение вышеуказанных требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.

Квоты не применяются к телекомпаниям иностранного вещания; телекомпаниям, которые показывают научно-просветительские передачи на официальных языках Европейского союза; телерадиокомпаниям, которые осуществляют радиовещание; телеканалам, образовательные программы которых направлены исключительно на изучение иностранных языков.

23 мая Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект »О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации».

В ноябре 2016 года вступил в силу аналогичный закон, касающийся радио. Он обязывает радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке. В течение первого года с момента вступления документа в силу квота на украиноязычные песни будет составлять 25%, в течение второго – 30%, с третьего – 35%.

Гордон