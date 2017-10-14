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Кремлю и Вашингтону понравились встречи Уолкера и Суркова

Суббота, 14 октября, 2017

Тиллерсон и Лавров поддержали идею продолжения двусторонних встреч представителей США и России.

Как сообщает сайт МИД России, после недавней встречи представителей США и РФ по вопросам Украины Курта Уолкера и Владислава Суркова, которая состоялась 7 октября, было поддержано предложение продолжить такие переговоры.

Согласно сообщению МИД РФ, 12 октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

«Главы внешнеполитических ведомств затронули положение дел в реализации Минских договоренностей по преодолению украинского кризиса с учетом итогов встречи 7 октября спецпредставителей России и США В.Суркова и К.Уолкера. Было поддержано продолжение контактов в этом формате», – говорится в сообщении.

Напомним, Владислав Сурков и Курт Уолкер тайно встретились 7 октября в Белграде (Сербия). Встреча прошла в закрытом режиме, а обсуждали стороны урегулирование конфликта на Донбассе.

В свою очередь помощник президента РФ заявил, что его переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине прошли конструктивно. По его словам, обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и минской контактной группы.

Как известно, 21 августа состоялась первая встреча Суркова и Уолкера в Минске. Представители США и России говорили об урегулировании конфликта на Донбассе.

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