НБУ запретил банкам принимать российские 200 рублей с Крымом

Обменять такие деньги официально не получится, предупреждает регулятор.

Национальный банк Украины запретил украинским финансовым учреждениям осуществлять кассовые операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно постановлению НБУ от 13 октября 2017 года №103, запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

С 12 октября банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 российских рублей. На купюре номиналом 200 рублей изображены виды Севастополя. Эти символы были выбраны по итогам общероссийского голосования.

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