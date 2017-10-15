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Из-за строительства керченского моста грузопоток порта в Бердянске упал на треть

Воскресенье, 15 октября, 2017

Администрация морских портов заявила, что в бердянском морпорту снизился поток груза на треть из-за строительства керченского моста. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМПУ Райвис Вецкаганс.

«По цифрам мы видим, что у нас есть падение на треть из Бердянска. Эта ситуация связана с керченским мостом и решением грузовладельцев переориентировать грузопотоки на другие порты», — сказал Вецкаганс, передают «Украинские новости».

Он добавил, что это решение основано на непрогнозированности закрытия прохода через этот мост. Тем более, что появилась информация, что на 3 дня проход будет закрыт вообще.

По словам чиновника, сейчас переориентируются грузопотоки в портах на Николаев и порты большой Одессы.

«Я очень надеюсь по Бердянску и Мариуполю, что грузовладельцы адаптируются к ситуации и вернут грузопотоки хотя бы на тот уровень, на котором можно работать», — подчеркнул и.о. главы АМПУ.

Газета.ua



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