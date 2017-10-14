Фронтовая Горловка: вечернее обострение под Зайцево

В пятницу, 13 октября, Горловку сотрясли два мощных взрыва.

По словам горожан, первый раз «бахнуло» около 9.30, а во второй — около 13 час. Затем в соцсетях появилась информация, что это были не прилеты, а работа ПВО против беспилотников.

Весь вечер неспокойно было на севере города. Стрелять начали с наступлением темноты и как минимум до полуночи. Кроме стрелкового различного калибра, периодически было слышно минометы и более тяжелое вооружение.

Также продолжаются боевые действия под Авдеевкой, на востоке от Мариуполя, на луганском направлении…