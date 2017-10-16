Фронтовая Горловка: неспокойное воскресенье

Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях.

На этот раз они рассказали об утренней стрельбе и традиционных боях на северных окраинах.

По словам одних, крупнокалиберное вооружение применялось в центральной части города. Другие же утверждали, что в центре слышно «какой-то непонятный бой с автоматами, пулеметами и взрывами».

Вечером же сначала прогремел одиночный «бах» на юго-западе (после 19 час.), затем еще один (около 22 час.), а позднее «шумела» сторона Зайцево.

Также вновь фиксировались боевые действия на участке от аэропорта и до Авдеевки/Ясиноватой, в районе Трудовских/Марьинки.