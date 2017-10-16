Премьер-лига: «Шахтер» отдаляется от преследователей благодаря сенсации в Одессе

В чемпионате Украины по футболу завершились матчи 12-го тура.

Центральный поединок состоялся в Харькове, где донецкий «Шахтер» принимал «Ворсклу». В середине первого тайма Марлос открыл счет, а спустя 15 минут Феррейра его удвоил и казалось, что в игре между лидером и командой, занимающей третье место в турнирной таблице, уже все ясно. Однако другого мнения был форвард полтавчан Юрий Коломоец. Один гол он успел отквитать незадолго до перерыва, а второй забил по истечении десятиминутки второго тайма. «Шахтер» снова бросил все силы в атаку, но теперь у горняков мало, что получалось. Фонсека выпустил второго чистого нападающего Бланко Лещука и именно у него получилась передача на Феррейру, который на 82-й минуте оформил «дубль» и принес своей команде три очка — 3:2.

Главная же сенсация произошла в Одессе, где «Черноморец» достаточно уверенно обыграл «Динамо». Уже к 20-й минуте хозяева поля вели в счете 2:0 (Ковалец, Хобленко), а киевляне сумели лишь раз огорчить соперника — на 78-й минуте отличился Кравец. 2:1 — «Черноморец» покинул дно турнирной таблицы, а «Динамо» отстает от «Шахтера» уже на 7 очков и в следующем туре лидеры встретятся в очном поединке.

Результаты остальных матчей: «Сталь» — «Заря» — 0:1, «Верес» — «Мариуполь» — 1:1, «Звезда» — «Карпаты» — 0:0, «Олимпик» — «Александрия» — 1:0.