В Енакиево в результате ДТП погибли две девушки

Авария произошла на перекрестке пр.Берегового и ул.Менжинского.

По некоторым данным, водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованной «Таврией», отчего его автомобиль перевернулся и врезался в электроопору.

Водитель не пострадал, а вот две девушки (2000 и 2002 г. р.) в результате аварии погибли. Еще одна девушка, 2001 г. р., с многочисленными травмами госпитализирована в больницу.

Отмечается, что доставать из салона пострадавшую, а также извлекать тела погибших и при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента пришлось спасателям.