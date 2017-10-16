На что украинцы тратят свои деньги

Сейчас украинцы тратят на товары и услуги 94% заработанного и лишь 6% откладывают, подсчитала Госслужба статистики по итогам полугодия. Год назад мы тратили меньше -90,8% заработков, два года назад -89,2%.

Эксперты видят тенденцию к увеличению расходов в том, что наиболее востребованные товары и услуги, прежде всего это продукты и лекарства, а также расходы на проезд, дорожают быстрее, чем показывает средняя инфляция по стране. Даже увеличение средних зарплат за три года в 1,7 раза не позволило сберечь больше, наоборот — траты выросли.

Расходы

По данным Госстата, все украинцы потратили за первое полугодие свыше 442 млрд. грн. (см. инфографику). Если учесть, что в стране более 16 млн. домохозяйств, каждое из которых в среднем насчитывает 2,58 человека, то доход на одно домохозяйство составляет порядка 4600 грн./мес. Из них на продукты уходит 1850 грн./мес., а, например, на проезд - 460 грн./мес., на вредные привычки - 330 грн./мес., на лекарства - 280 грн./мес.

Цифры приблизительные, так как в селе за счет огорода на еду тратят меньше, чем в городе. Также не все употребляют алкоголь, не все курят, у всех разное здоровье. Интереснее другое: на фоне больших расходов на еду и транспорт люди тратят в семь раз больше денег на спиртное и сигареты, чем на образование!

А также почти вдвое больше, чем на отдых, связь, покупку одежды и обуви. Более того, за три года расходы на обучение в процентах упали на треть, а в деньгах остались практически такими же. С учетом инфляции с 2015 по 2017 год траты на учебу стали меньше на 34%. А на вредные привычки народ денег по-прежнему не жалеет: в деньгах мы сейчас расходуем на них больше на 11,5 млрд. грн., чем в 2015 г., в процентах - на 18%, причем с учетом инфляции.

Эксперты

Экономисты говорят, что перераспределение трат в пользу продуктов говорит о снижении уровня доходов населения. »Пусть падение небольшое, но это факт: украинцы стали меньше отдыхать, ездить, прежде всего на личном транспорте, и больше тратить на каждодневные насущные потребности, - анализирует экономист Иван Никитченко. - В то же время мы не хотим бросать курить и употреблять спиртное: из статистики видно, что, несмотря на рост акцизов, доля трат на сигареты остается на стабильном уровне».

Президент Украналитцентра Александр Охрименко согласен с тем, что народ чуть затянул пояса, несмотря на номинальный рост зарплат: »Цены на продукты, прежде всего высшего сорта, растут быстрее средней инфляции в стране, поэтому люди вынуждены не только больше тратить на еду, но и переходить на более дешевый ассортимент».

А вот снижение расходов на образование Охрименко объясняет не нежеланием украинцев учиться, а уменьшением количества студентов из-за демографических причин: »Три года назад студентов было 400 тыс., сейчас - 320 тыс., а число бюджетных мест осталось тем же, значит, меньше контрактников».

По прогнозам экспертов, потерпеть придется еще три года, а после 2020 г. начнется оживление как мировой, так и украинской экономики.

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