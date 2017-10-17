Фронтовая Горловка: на окраинах по-прежнему неспокойно

В понедельник, 16-го октября, тихо не было.

В течение дня периодически «шумело» на северо-западе. Как сообщают СМИ, под минометный обстрел попало Железное (бывшее Артемово). В результате боевых действий ранена 48-летняя местная жительница, повреждения получили 15 домов. В штабе АТО заявили, что обстрел велся из Горловки — из района шахты им.Гагарина. В «ДНР» это информацию опровергли.

Начиная с 17 час., о боях рассказывали уже горловчане. По их словам, в стороне Зайцево было слышно крупнокалиберное вооружение, минометы, БМП.