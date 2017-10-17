Местные бюджеты заработали миллиарды: Кабмин показал итоги децентрализации

Бюджетная децентрализация остается одним из приоритетных направлений деятельности украинского правительства. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Глава Кабинета министров отметил, что конкретные результаты децентрализации уже видны.

«За 9 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, поступления в местные бюджеты выросли на 31,1 млрд. гривен или на 30%. А собственные доходы местных бюджетов 366 объединенных территориальных общин выросли на 82,7% и составили 6,3 млрд. гривен», – сообщил премьер и отметил, что жизнь общин в Украине будет становиться комфортнее.

Гройсман также прикрепил к сообщению отчет о финансовых результатах децентрализации за 9 месяцев 2017 года.

«Девять бюджетных месяцев для местного самоуправления стали плодотворными. В течение января-сентября 2017 поступления в общий фонд местных бюджетов Украины составили 134,9 млрд грн. Этот показатель составляет 79,8% от утвержденного годового плана», – отметила координатор по финансовой децентрализации Центрального офиса реформ при Минрегионе Янина Казюк.

Казюк отметила, что темпы роста доходов бюджетов объединенных территориальных общин являются более быстрыми, чем средний показатель прироста по местным бюджетам Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что децентрализация поможет обеспечивать армию и сделает Украину конкурентоспособной, а также позволит противостоять федерализации. Кроме того, по словам президента, половина бюджета Украины уходит местным властям.

«Если раньше местные бюджеты были кассами по выплате зарплат, сейчас у них есть возможность реально проводить свою политику. Не все, правда, сориентировались, и по состоянию на 1 сентября 13,5 млрд. грн. лежат на депозитах в коммерческих банках, вместо того, чтобы улучшать жизнь», – отмечал Порошенко.

При этом в некоторых областях с объединением общин возникли проблемы – в Запорожской области жители местного села не хотят после объединения распределять свой бюджет на нужды соседних населенных пунктов.

Минпром