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«Шахтер» в Лиге чемпионов: с кем играет, где смотреть?

Вторник, 17 октября, 2017

Сегодня, 17 октября, в Роттердаме горняки проведут третий матч группового турнира Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

Напомним, в первом поединке «Шахтер» обыграл в Харькове итальянский «Наполи» — 2:1, а затем на выезде уступил «Манчестер Сити» — 0:2.

У голландцев ситуация хуже — они проиграли и англичанам (0:4), и  итальянцам (1:3), поэтому сегодняшний поединок для хозяев поля, наверное, наилучший шанс для реабилитации перед своими болельщиками.

Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 1», начало — в 21.45. Не пропустите!



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