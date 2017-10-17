«Шахтер» в Лиге чемпионов: с кем играет, где смотреть?

Сегодня, 17 октября, в Роттердаме горняки проведут третий матч группового турнира Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

Напомним, в первом поединке «Шахтер» обыграл в Харькове итальянский «Наполи» — 2:1, а затем на выезде уступил «Манчестер Сити» — 0:2.

У голландцев ситуация хуже — они проиграли и англичанам (0:4), и итальянцам (1:3), поэтому сегодняшний поединок для хозяев поля, наверное, наилучший шанс для реабилитации перед своими болельщиками.

Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 1», начало — в 21.45. Не пропустите!