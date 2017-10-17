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Фронтовая Горловка: ОБСЕ назвала причины взрывов и стрельбы

Вторник, 17 октября, 2017

Международные наблюдатели рассказали о ситуации в городе.

Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, на улицах Горловки прошли масштабные учения.

«В течение дня 14 октября на одной из площадей в центре наблюдатели видели, как 20-30 мужчин в одежде военного типа выполняли различные упражнения боевой подготовки, включавшие действия, похожие на задержание людей и отражение атак «нападающих», а также упражнения по огневой подготовке с применением автоматов и пистолетов, а также учебных боеприпасов. В двух случаях они подорвали гранаты», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

На следующий день на той же площади наблюдатели видели 12 мужчин в одежде военного типа и балаклавах, маршировавших в строю и выполнявших почти такие же упражнения, как и накануне.

«Мужчины вновь применяли автоматы, производя выстрелы, по оценке, учебными боеприпасами. Наблюдатели слышали 4 взрыва неопределенного происхождения и 5 очередей из крупнокалиберного пулемета, а также видели, что за этим показательным выступлением наблюдали около 200 человек (40–60 лет, 75% мужчины) преимущественно в одежде военного типа», – отметили представители мониторинговой миссии.

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