Фронтовая Горловка: завтра будут выдавать гуманитарную помощь

Об этом сообщили местные власти.

«Нуждающиеся жители Никитовского района, которые не получили 6 и 10 октября продуктовые наборы и средства гигиены от международной благотворительной организации (по категориям: семьи с разрушенными домами в результате боевых действий (1 и 2 степень разрушения на момент выдачи гуманитарной помощи) семьи вынужденных переселенцев, оформившихся в соответствии с местным законодательством; семьи погибших вследствие боевых действий; люди, получившие ранения вследствие боевых действий) в ДК «Никитовский», с 12 до 15 час. смогут получить гуманитарной помощь 20 октября в здании техникума пищевой промышленности (ул.Комсомольская, 51 )», — говорится в тексте информации.

С 12 до 14 час. здесь же смогут получить гуманитарный набор и жители Центрально-Городского района, не получившие помощь 11 и 12 октября.

Телефон горячей линии международной благотворительной организации:

+38 050 216 83 24

Телефон для справок: 4-40-01.