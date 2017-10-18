Фронтовая Горловка: с утра и до вечера шли бои

На окраинах города не прекращались боевые действия.

По словам местных жителей, стрелять начали с утра. «Бахи» были слышны во многих жилмассивах Горловки, чего не было уже давно.

Как утверждают очевидцы, были слышны и исходящие. Очевидцы уточняли, что тяжелое вооружение применялось на западе/северо-западе после 15 час. Также была слышна «работа» минометов и крупнокалиберного вооружения, гранатометов и стрелкового.

Чуть позднее тревожно «зашумела» сторона Зайцево и уже не стихала практически до полуночи.

На протяжении дня неспокойно было и на окраинах Донецка. Здесь бои гремели от авдеевской промзоны до Трудовских и Марьинки.

Стало известно о ранении мирной жительницы 1976 г. р. в Петровском районе. Ранее осколочное ранение здесь же получил пожилой мужчина 1947 г. р. В районе Марьинки, по сообщениям пресс-центра АТО, получили ранения и два бойца ВСУ. Говорится в информации и о смерти двух украинских военнослужащих. Один из них погиб в результате обстрела под Зайцево, где погиб второй боец в штабе не уточнили.

Кроме того боевые действия во вторник велись под Мариуполем, на участке от Докучаевска до Новотроицкого.