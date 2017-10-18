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«Шахтер» в меньшинстве отстоял волевую победу

Среда, 18 октября, 2017

В Роттердаме состоялся матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и «Шахтером».

Хозяева поля после двух поражений кряду пытались порадовать своих болельщиков и встречу начали очень активно, что привело к взятию ворот. На 7-й минуте Пятов среагировал на сильный удар Вильена, но перед добивающим отскок Бергхейсом он был уже бессилен. Защита горняков в это время лишь наблюдала за происходящим со стороны.

К середине тайма гости адаптировались и отыгрались — Фред отдал филигранную передачу, разрезав всю защиту соперника, а Бернард, выйдя один на один, мастерски разобрался с голкипером.

Во второй половине встречи повторился сценарий первого тайма. Голландцы вновь бросили все силы в атаку и не раз были близки к успеху, но Пятов «читал» все атаки и действовал безупречно, а вот «Шахтеру» удалось забить еще раз. Навес Бутко на дальнюю штангу точным ударом головой завершил Бернард, оформивший «дубль».

Ситуация осложнилась минут за 15 до окончания основного времени — Ракицкий покинул поле, увидев перед собой второй «горчичник» и, как результат, красную карточку. «Фейеноорд» бросился отыгрываться, но Пятов был надежен и дончане счет удержали.

2:1 — горняки добыли важную победу, которая увеличила их шансы на выход из группы и стала к тому же исторической, ведь ранее «Шахтер» у голландских клубов не выигрывал.

В другом матче группы F «Манчестер Сити» обыграл «Наполи» со счетом 2:1. Англичане лидируют, не потеряв ни одного очка. «Шахтер» на втором месте с шестью очками, у «Наполи» — 3, «Фейеноорд» по-прежнему без очков.

Среди других результатов отметим разгром «Севильи», который «Спартак» учинил в Москве, причем четыре безответных гола хозяева поля забили во втором тайме, играя исключительно на контратаках, а общий счет — 5:1. В этой же группе Е «Ливерпуль» на выезде разгромил «Марибор» — 7:0.



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