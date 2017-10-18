МВФ даст кредит Украине, если повысят тарифы на газ для населения

Новый транш, который ожидался в конце этого года, смогут выделить только при условии роста цены на газ для украинцев на 17,6%.

Министерство финансов не смогло договориться с Международным валютным фондом на переговорах в Вашингтоне. Причиной разногласий якобы стали тарифы на газ для населения в Украине. Об этом сообщили «Украинские новости» со ссылкой на осведомленный источник.

МВФ настаивает, что новый кредитный транш Украина получит только при условии, что будет запущена новая система формирования тарифов на газ, как это было оговорено еще в марте и было издано соответствующее постановление №187 от 2 марта 2017 года. Согласно новый тарификации, украинцев обяжут платить на 17,6% больше. Цена повысится с 4942 гривен до 5815 гривен за тысячу кубометров.

Повышать тарифы отказался премьер-министр Владимир Гройсман, который поручил министру финансов Александру Данилюку обсудить этот вопрос с представителями МВФ. Те же в свою очередь считают, что пересматривать достигнутые ранее договоренности нельзя.

- Другой не менее важный момент — это системная корректировка внутренних тарифов на газ. С устранением существовавших ранее дотаций тарифы должны изменяться в соответствии с международными ценами на газ: если цены идут вверх — тарифы растут, если падают, снижаются и тарифы. С этой целью согласована определенная формула, — рассказал первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон в интервью »Интерфакс Украина» после переговоров с Данилюком в Вашингтоне.

До начала 2019 года Украина планирует завершить свои программы по сотрудничеству с Международным валютным фондом

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