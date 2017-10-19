Фронтовая Горловка: водителя, совершившего наезд на девочку, задержали

Утром 16 октября на одном из пешеходных переходов на пр. Победы водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на школьницу, после чего скрылся с места происшествия.

Все, что было известно — причастный к аварии автомобиль серого цвета, марки ВАЗ-2115.

На следующий день внимание к себе привлек серый ВАЗ, водитель которого, увидев патруль на дороге, резко изменил направление движения и свернул во дворы.

После недолгого преследования водитель был задержан. В ходе выяснения обстоятельств 71-летний местный житель сознался в совершении ДТП.