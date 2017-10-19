Пушилина сместили с должности, Приходько — в составе политсовета, а Захарченко примет участие в выборах главы «ДНР»

Об этом стало известно после состоявшегося в Донецке «съезда актива общественного движения «Донецкая республика» («ДР»)».

Председатель «народного совета ДНР» Денис Пушилин покинул должность руководителя центрального исполкома общественного движения, а его преемницей стала генеральный директор донецкого государственного академического музыкально-драматического театра Наталья Волкова.

Захарченко подчеркнул, что Пушилину предстоит возглавить другое важное для «ДНР» направление – интеграция Донбасса с РФ.

«Здесь нам нужен прорыв. Это самое главное направление, которым займется Денис Владимирович», — заявил он.

Кроме того, в ходе собрания был утвержден новый список членов президиума из 20 человек, а также новый состав политсовета движения.

«Всего в него (политсовет) вошли 65 человек. В частности, глава горадминистрации Докучаевска Александр Качанов, и.о. главы Ясиноватой Олег Моргун, и.о. мэра Горловки Иван Приходько, а также и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко и др.», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что Захарченко решил стать кандидатом от ОД «Донецкая республика» на должность главы самопровозглашенной республики.

«Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году. Хочу высказать слова благодарности за доверие, которое высказали мне».