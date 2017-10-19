Перечень товаров, разрешенных для провоза через линию разграничения на Донбассе, немного изменился

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц внесло изменения в Перечень и объем товаров, разрешенных для перемещения через контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в перечне предусмотрены изменения относительно пищевых продуктов и других товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан:

- чай фасованный в упаковках, предназначенных для розничной торговли, общим весом не более, чем 2 кг;

- кофе в зернах (жареный либо не жареный), кофе молотый, кофе растворимый, в упаковках, предназначенных для розничной торговли, общим весом не более, чем 2 кг);

- а также непродовольственных товаров (садово-огородный инвентарь — не более пяти единиц;

- один комплект (4 штуки) всесезонных или зимних или летних шин для легковых автомобилей, радиусом не более 16 дюймов).

Дополнен перечень разрешенных к провозу через КПВВ личных вещей:

- переносной (стационарный) персональный компьютер;

- обычная и/или прогулочная детские коляски на каждого ребенка, если дети пересекают линию соприкосновения с родителями, в случае отсутствия детей на КПВВ – одна детская коляска;

- две инвалидные коляски на каждого человека с инвалидностью, в случае отсутствия человека с инвалидностью – не больше одной;

- лекарственные средства в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на человека, кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества;

-личные вещи (в т.ч. мебель, бытовая техника и т.д.) в случае переезда граждан на проживание с неподконтрольной территории на подконтрольную.

ОстроВ