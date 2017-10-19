 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Перечень товаров, разрешенных для провоза через линию разграничения на Донбассе, немного изменился

Четверг, 19 октября, 2017

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц внесло изменения в Перечень и объем товаров, разрешенных для перемещения через контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в перечне предусмотрены изменения относительно пищевых продуктов и других товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан:

- чай фасованный в упаковках, предназначенных для розничной торговли, общим весом не более, чем 2 кг;

- кофе в зернах (жареный либо не жареный), кофе молотый, кофе растворимый, в упаковках, предназначенных для розничной торговли, общим весом не более, чем 2 кг);

- а также непродовольственных товаров (садово-огородный инвентарь — не более пяти единиц;

- один комплект (4 штуки) всесезонных или зимних или летних шин для легковых автомобилей, радиусом не более 16 дюймов).

Дополнен перечень разрешенных к провозу через КПВВ личных вещей:

- переносной (стационарный) персональный компьютер;

- обычная и/или прогулочная детские коляски на каждого ребенка, если дети пересекают линию соприкосновения с родителями, в случае отсутствия детей на КПВВ – одна детская коляска;

- две инвалидные коляски на каждого человека с инвалидностью, в случае отсутствия человека с инвалидностью – не больше одной;

- лекарственные средства в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на человека, кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества;

-личные вещи (в т.ч. мебель, бытовая техника и т.д.) в случае переезда граждан на проживание с неподконтрольной территории на подконтрольную.

ОстроВ



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования