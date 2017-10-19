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РФ продлила право пребывания Януковича в стране

Четверг, 19 октября, 2017

В России продлили срок действия временного убежища беглому украинскому президенту Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По словам защитника, Янукович не может вернуться в Украину, так как, по его мнению, украинские власти не в состоянии обеспечить ему безопасность.

По данным издания КоммерсантЪ, срок действия документа, полученного Януковичем в октябре 2015 года, заканчивался 26 октября 2017 года.

При этом, как заверил источник издания в правоохранительных органах, никаких других документов для легального пребывания в России у бывшего главы Украины нет. Сведений о получении им российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из учетов МВД.

Место официальной регистрации Янукович также не менял – он по-прежнему зарегистрирован в частном жилом доме на улице Еременко в Ростове-на-Дону.

Корреспондент



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