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В ближайшее время в Луганской области откроют КПВВ «Золотое»

Четверг, 19 октября, 2017

Такое решение было принято на вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщила первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. 

«КПВВ «Золотое» благодаря нашим требованиям, наконец, на днях будет открыт. Это облегчит передвижение между линией столкновения для тысяч людей», — написала она.

Также, по словам Геращенко, на заседании обсуждался обмен пленными. Представители ОРДЛО снова просят освободить людей, которые никакого отношения к боевым действиям на Донбассе не имеют.

«Украина еще месяц назад заявила о готовности передать 302 преступника для освобождения 81 украинца. Всего же в списке СБУ на сегодня находятся 152 заложника в ОРДЛО, количество растет, потому что хватают гражданских за проукраинские взгляды. Камень преткновения — требование амнистии для беркутовцев и других персонажей, которые не имеют никакого отношения к Донбассу», — заявила она.

112.ua



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