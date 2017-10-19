Фронтовая Горловка: бахало на протяжении всего дня

Среда в Горловке началась с мощного «баха», о чем уже сообщалось.

Позднее, его традиционно «объяснили» полигоном. Однако, запад/северо-запад продолжил шуметь тяжелым.

Бои на севере возобновились уже после наступления темноты. Около 20 час. горожане начали сообщать о стрельбе на участке от Майорска до Зайцево, где кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения были слышны разной мощности «бахи».

Ближе к полуночи мощно громыхнуло на западе, затем все повторилось еще несколько раз. Стихать на северных и западных окраинах стало лишь после часа ночи, а уже сегодня, около семи утра, отголоски войны с севера разбудили город…