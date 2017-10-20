Угнанный на Луганщине «Citroen» обнаружили недалеко от Горловки

Пограничники Краматорского отряда задержали украинца, который пытался пересечь линию разграничения на украденном автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, «Citroen Berlingo» 2010 года выпуска под управлением гражданина Украины прибыл на КПВВ Майорск со стороны Горловки. В ходе проверки правоохранители установили, что у мужчины отсутствует доверенность на иномарку. Кроме того, в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что это транспортное средство находится в розыске, как похищенное в начале 2017- го года в Луганской области.

Авто и водителя передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых решений.