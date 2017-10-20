Суд вернул «Укртелеком» в собственность государства

Хозяйственный суд Киева принял решение вернуть в государственную собственность компанию «Укртелеком». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, суд удовлетворил иск Фонда госимущества по приватизации госпредприятия и разорвал договор купли-продажи акций ОАО между ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» и ООО «ЕСУ».

Кроме того, суд обязал госбанк списать со счета ООО «ЕСУ» стоимость купленного пакета акций, а также взыскал с общества пеню в размере более 2,1 миллиарда гривен за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций.

Отметим, что договор о купле-продажи государственного пакета акций «Укртелекома» был подписан в 2011 году с компанией ООО «ЕСУ». А в 2013 году компании была выкуплена структурами предпринимателя Рината Ахметова, который и владеет «Укртелекомом» до настоящего времени.

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