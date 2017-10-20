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Фронтовая Горловка: идет вакцинация против гриппа

Пятница, 20 октября, 2017

Медики напоминают — не за горами зима.

Своевременная профилактика снижает заболеваемость гриппом в несколько раз. Это особо актуально в преддверии наступления холодов, в период увеличения количества заболевших, когда начнут обостряться вирусные инфекции, возрастет риск заражения ОРВИ и гриппом.

Прививки можно сделать в ЦПМСП № 1, 2, 3. На данный момент получено около 4, 5 тысяч доз вакцины российского производства. В горздравотделе уверяют, что они адаптированы к штаммам гриппа, заболеваемость которым ожидается в ближайший осенне-зимний период.

Подчеркивается, что вакцинацию можно проводить с шестимесячного возраста. Прививки не делаются в случае противопоказаний, наличие которых перед процедурой определяет врач.

Медики рекомендуют — не отказывайтесь от вакцинации, проходите иммунизацию против гриппа!



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