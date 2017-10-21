Премьер-лига, 13-й тур: кто играет, где смотреть?

Суббота, 21 октября, 2017
Сегодня и завтра состоятся по три поединка очередного тура чемпионата Украины по футболу.
Все представители Премьер-лиги в еврокубках сыграют в воскресенье, причем в заключительной игре в Киеве встретятся «Динамо» и «Шахтер».
21 октября, суббота
14.00, «Олимпик» — «Звезда», Футбол 2
17.00, «Александрия» — «Верес», Футбол 2
19.30, «Ворскла» – «Карпаты», Футбол 2
22 октября, воскресенье
14.00, «Сталь» – «Черноморец», Футбол 1
17.00, «Мариуполь» — «Заря», Футбол 1
19.30, «Динамо» — «Шахтер», 2+2