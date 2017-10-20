Фронтовая Горловка: интенсивность боевых действий несколько спала

Как уже сообщалось, в четверг около семи утра, горожан разбудили отголоски войны с севера.

Затем установилась тишина и на протяжении дня было относительно спокойно, хотя, по сообщениям местных жителей, в районе Зайцево все-таки стреляли из гранатометов и крупнокалиберного вооружения.

Вечером в Никитовском районе были слышны нечастые «бахи». Также периодически гремели бои в направлении Светлодарской дуги, по некоторым данным, севернее Углегорска.

О мощном взрыве, прогремевшем вчера в Донецке, сообщили пользователи соцсетей. Согласно информации, он произошел чуть позже 15 час. и был такой силы, что слышали его даже в Авдеевке, Макеевке. В целом, наиболее интенсивные бои в четверг шли как раз на донецком направлении.