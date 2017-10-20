Лига Европы: вторая победа «Зари»

В Лиге Европы состоялись матчи 3-го тура группового турнира.

Во Львове «Заря» снова приятно удивила, на этот раз обыграв «Герту». В первом тайме команды не блистали, но некоторое преимущество в игре имели немцы. Однако, незадолго до перерыва луганчане получили право на штрафной удар, который и реализовал Силас.

Во второй половине встречи гости вновь выглядели посильнее и даже отыгрались по истечении часа. На этот раз «Зарю» это не только не сломило, а «разбудило». Номинальные хозяева поля заиграли острее и создали несколько неплохих моментов для взятия ворот, один из которых использовал Сваток — 2:1.

В другом матче группы J «Эстерсунд» и «Атлетик» сыграли вничью 2:2. После этого в активе шведов 7 очков, у «Зари» — 6, «Атлетик» и «Герта», считавшиеся фаворитами группы, ее замыкают, набрав два и одно очко, соответственно.

Вчера у «Динамо» был отличный шанс «отомстить» швейцарскому «Янг Бойз», который не пропустил их в плей-офф Лиги чемпионов. И по желанию киевлян в стартовые (да и позже) минуты было видно, что они к этому и стремятся, но игра пошла по другому сценарию. Хозяевам поля пришлось дважды отыгрываться и все, что они смогли сделать, так это не проиграть «Янг Бойз». На голы Ассале (17-я и 39-й мин.) динамовцы отвечали забитыми мячами Мбокани (34-я мин.) и Морозюк (49-я мин.) Стоит отметить, что последние минут 15 гости доигрывали в меньшинстве.

В другом матче группы В «Скендербеу» и «Партизан» разошлись миром — 0:0, так что «Динамо» продолжает уверенно лидировать.

Из остальных результатов выделим разгромную победу казахской «Астаны» над Маккаби (Т-А) — 4:0, а также питерского «Зенита» над «Русенборгом» — 3:1 и белорусского БАТЭ над «Кельном» — 1:0. Московский «Локомотив» не смог на выезде обыграть тираспольский «Шериф» — 1:1.