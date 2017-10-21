Фронтовая Горловка: в город пришла тишина

Местные жители не сообщали о боевых действий в пятницу, 20-го октября.

По их словам, в течение дня наблюдалась тишина. В целом, отмечается, что под Донецком снизилась интенсивность боевых действий, хотя непростой остается обстановка и в районе авдеевской промзоны и аэропорта, и на Светлодарской дуге.

Без тяжелого вооружения, но все же периодически фиксируются обстрелы как на мариупольском, так и на луганском направлениях.

Под огонь в пятницу попал Докучаевск, где по некоторым данным, хоть и обошлось без жертв, но повреждения получили несколько жилых домов.