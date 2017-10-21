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В срыве открытия КПВВ «Золотое» обвинили «ЛНР»

Суббота, 21 октября, 2017

Украинская сторона была готова открыть пункт пропуска.

Открытие контрольного пункта въезда-выезда в поселке Золотое Луганской области  в очередной раз сорвано. В Украине в этом обвинили сторонников «ЛНР».

Отмечается, что украинские пограничники заняли свои места на КПВВ, однако сигнал о готовности с противоположной стороны пропускать людей не поступил.

По неофициальным данным — из-за технических проблем и неудовлетворительного состояния асфальтового покрытия. Будут ли они готовы открыть в ближайшее время первый в Луганской области коридор через линию разграничения, также неизвестно.

Напомним, по итогам последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске были достигнуты договоренности об открытии КПВВ в Золотом. По мнению украинской стороны, это одна из многих попыток за последние несколько лет открыть пункт пропуска — все предыдущие были заблокированы «ЛНР». Сейчас в регионе работает один пункт пропуска для пешеходов — в Станице Луганской. Официально пересечь линию разграничения на автомобиле можно лишь в соседней Донецкой области.

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