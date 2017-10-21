Открыто дело из-за долгов горнякам Донбасса

Работникам шахты «Новогродовская» задолжали более трех миллионов гривен.

Красноармейская местная прокуратура открыла дело по факту невыплаты заработной платы горнякам шахты 1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, задолженность перед ними за август-сентябрь составляет 3,142 млн. гривен.

«По этой причине 19 октября 34 работника первой смены отказались подниматься на поверхность и остались под землей», – отметили в облпрокуратуре.

Уголовное производство расследуется по ч.1 ст.175 УК Украины (невыплата заработной платы).

Кроме того, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту невыплаты зарплаты работникам ГП «Мирноградуголь», где сумма задолженности в настоящее время составляет 59,5 млн. гривен.