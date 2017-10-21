Женщина получила ранения возле военных сооружений ВСУ — ОБСЕ

Как сообщала «Кочегарка», в понедельник, 16-го октября, под минометный обстрел попало Железное (бывшее Артемово). В результате боевых действий ранена 48-летняя местная жительница.

В отчете СММ ОБСЕ наблюдатели сообщили подробности происшествия.

Как говорится в сообщении, в больнице Торецка медики сообщили им, что 16-го октября с ранениями в области шеи была госпитализирована женщина.

Сотрудник полиции подтвердил членам патруля спецмиссии, что она получила осколочные ранения шеи от осколков минометной мины, когда 16 октября, около 13:30, возле военных сооружений ВСУ в Железном произошел обстрел.

По словам медиков, пострадавшую уже выписали из больницы.

Напомним, тогда также пострадал и частный сектор — повреждения получили около 15 домов. В штабе АТО заявили, что обстрел велся из Горловки — из района шахты им.Гагарина. В «ДНР» это информацию опровергли.