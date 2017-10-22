Фронтовая Горловка: задержан мужчина, обворовавший собственную мать

Житель Никитовского района похитил имущество матери и своего знакомого.

Установлено, что отбывший наказание в местах лишения свободы горловчанин на путь исправления не стал и снова нарушил закон. На протяжении определенного времени горе-сын похищал имущество у своей матери, продавал, а вырученные от продажи деньги тратил на спиртное.

Кроме того, злоумышленник обманул своего знакомого, который неоднократно помогал ему продуктами питания и сигаретами. 42-летний фигурант попросил потерпевшего одолжить на время электроинструмент для проведения ремонтных работ. Однако, в оговоренный срок не вернул, но продолжал обещать…

Ранее судимый мужчина снова задержан, его обвиняют в краже и мошенничестве.